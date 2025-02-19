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Радимов — о новичке «Спартака» Солари: Домингес рассказал, что он фантастический игрок

Радимов — о новичке «Спартака» Солари: Домингес рассказал, что он фантастический игрок
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Бывший полузащитник ЦСКА и «Зенита» Владислав Радимов высказался о трансфере крайнего нападающего Пабло Солари из аргентинского «Ривер Плейт» в московский «Спартак».

«Наконец «Спартак» созрел для того, чтобы делать дорогие покупки. То есть это не игра на эту весну, чтобы стать чемпионом. Хотя, конечно же, они хотят насолить «Зениту» в год 100-летия, да и, наверное, не глядя на эти 100-летия, а просто стать чемпионами в этом году тоже хотят. В этом плане «Спартак» в кои-то веки начал в долгую перспективу. По поводу Солари я вот разговаривал с [Алехандро] Домингесом. Говорит, фантастический игрок. Просто точно поможет «Спартаку». И такие влюбляют в себя публику», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

«Спартак» объявил о переходе Солари из «Ривер Плейт» 11 февраля. Контракт 23-летнего нападающего с красно-белыми рассчитан сроком на 4,5 года. Футболист будет выступать под седьмым номером. Ранее в СМИ появилась информация, что сумма сделки составит € 12 млн, из которых € 10 млн — фактическая плата, а € 2 млн — возможные бонусы за достижения Солари в России.

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