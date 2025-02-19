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Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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«Реал» обжалует двухматчевую дисквалификацию Беллингема — Романо

«Реал» обжалует двухматчевую дисквалификацию Беллингема — Романо
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Мадридский «Реал» намерен обжаловать двухматчевую дисквалификацию полузащитника команды Джуда Беллингема, сообщает известный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X.

Напомним, сегодня, 19 февраля, стало известно, что англичанин получил бан на две игры за нецензурное обращение в адрес главного арбитра встречи 24-го тура испанской Примеры между «Реалом» и «Осасуной».

Отметим, что после матча тренер «Реала» Карло Анчелотти и сам футболист опровергли то, что Джуд использовал оскорбительные выражения в адрес судьи. «Реал» по состоянию на сегодняшний день занимает второе место в турнирной таблице Примеры, набрав 51 очко.

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