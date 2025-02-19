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«Он очень умный». Нгамалё назвал игрока РПЛ, против которого играть неприятнее всего

«Он очень умный». Нгамалё назвал игрока РПЛ, против которого играть неприятнее всего
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Крайний нападающий московского «Динамо» Муми Нгамалё ответил на вопрос, против какого игрока ему играть неприятнее всего в матчах Российской Премьер-Лиги.

– Против какого футболиста неприятнее всего играть в РПЛ?
– Против полузащитника «Зенита» Вендела. Ему сложно противостоять, поскольку он очень умный, имеет огромный опыт игры, — приводит слова Нгамалё «Советский спорт».

Нгамалё 30 лет, за «Динамо» он выступает с 2022-го. В нынешнем сезоне камерунский футболист провёл 16 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость Муми составляет € 5 млн.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» — четвёртое.

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