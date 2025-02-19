Силкин оценил возможный трансфер Глебова из «Ростова» в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на новости о возможном трансфере в стан бело-голубых полузащитника «Ростова» Данила Глебова. Ранее в СМИ появилась информация, что переход уже полностью согласован. Сумма трансфера составит € 7+1 млн. € 5 млн будут выплачены сразу, € 2 млн – в рассрочку, ещё € 1 млн – заложен в бонусы. Медосмотр игрока состоится сегодня, 19 февраля.

«Динамо» нужен Глебов, тем более он российский футболист. Данил – амбициозный парень. Получится у него или нет, мы не знаем. Такие игроки нужны «Динамо». Может ли Глебов стать капитаном бело-голубых? Да, может. В «Ростове» Данил является лидером и капитаном команды. В сборной России он тоже засветился. Сбалансирует ли он игру в центре поля? Зависит от требований тренера. Только матчи на этот вопрос дадут ответ», — приводит слова Силкина «РБ Спорт».