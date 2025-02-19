Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Сочи» заявили о намерении выкупить Павла Мелёшина у «Спартака»

В «Сочи» заявили о намерении выкупить Павла Мелёшина у «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб намерен выкупить нападающего Павла Мелёшина у московского «Спартака». Отметим, что в арендном соглашении предусмотрены опция выкупа для «Сочи» и право обратного выкупа красно-белыми.

— Есть ли понимание по будущему Мелёшина?
— Посмотрим в ближайшее время. Намерение активировать опцию выкупа есть, — сказал Рубашко «Матч ТВ».

Павел Мелёшин выступает за «Сочи» на правах аренды с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 800 тыс.

Материалы по теме
Фото
Агент Шпинёв высказался о драке с гендиректором «Сочи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android