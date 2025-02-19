В «Сочи» заявили о намерении выкупить Павла Мелёшина у «Спартака»

Генеральный директор футбольного клуба «Сочи» Дмитрий Рубашко заявил, что клуб намерен выкупить нападающего Павла Мелёшина у московского «Спартака». Отметим, что в арендном соглашении предусмотрены опция выкупа для «Сочи» и право обратного выкупа красно-белыми.

— Есть ли понимание по будущему Мелёшина?

— Посмотрим в ближайшее время. Намерение активировать опцию выкупа есть, — сказал Рубашко «Матч ТВ».

Павел Мелёшин выступает за «Сочи» на правах аренды с сентября 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Его контракт с московским «Спартаком» рассчитан до лета 2027 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 800 тыс.