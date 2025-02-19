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«При всём уважении к Глушенкову». Радимов объяснил, зачем «Зениту» понадобился Луис Энрике

«При всём уважении к Глушенкову». Радимов объяснил, зачем «Зениту» понадобился Луис Энрике
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Бывший футболист и тренер «Зенита» Владислав Радимов высказался о бразильском вингере сине-бело-голубых Луисе Энрике. Радимов считает, что Энрике является ярко выраженной звездой, которой прежде не хватало «Зениту».

«Луис Энрике — это как Малком, который мог решить в одиночку всё. Вот мне кажется, такого шефа в атаке не хватало всё это время. При всём уважении к Глушенкову, который забивал голы. Но вот здесь, мне кажется, будет ярко выраженная звезда, которая в случае чего может решать эти моменты. Как делал в своё время Малком», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Санкт-петербургский клуб объявил о переходе Луиса Энрике 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с сине-бело-голубыми рассчитан на четыре года с опцией продления ещё на один сезон. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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