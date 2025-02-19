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Ямаль высказался о предложении от «ПСЖ», который был готов заплатить «Барселоне» € 200 млн

Ямаль высказался о предложении от «ПСЖ», который был готов заплатить «Барселоне» € 200 млн
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Молодой лидер «Барселоны» Ламин Ямаль высказался о предложении со стороны «Пари Сен-Жермен». СМИ сообщали, что прошлым летом парижане делали оффер по 17-летнему испанцу в размере € 200 млн, однако каталонский клуб ответил отказом.

«Предложение в размере € 200 млн из Парижа? Лично я не получал никаких предложений. Но даже если бы предложение поступило кому-то из моего окружения, они бы мне не сказали об этом. У меня есть действующий контракт с «Барселоной». Не думаю, что я могу перейти в другой клуб. Я люблю «Барсу», — приводит слова Ямаля журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

В нынешнем сезоне Ламин принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился 11 голами и 15 результативными передачами. Действующий трудовой договор игрока с клубом рассчитан до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

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