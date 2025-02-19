Жоау Феликс подвёл итог выступлений «Милана» в Лиге чемпионов

Новичок итальянского «Милана», атакующий полузащитник Жоау Феликс прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. Итальянцы покидают турнир после ничьей в ответном стыковом матче с «Фейеноордом» (1:1). По сумме двух встреч «россонери» уступили клубу из Нидерландов со счётом 1:2. Феликс подвёл итог выступлений «Милана» в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

«Я так хотел сыграть в Лиге чемпионов за «Милан», но мне удалось провести только два матча… Это футбол, нам всем нужно учиться, независимо от того, молоды мы или опытны», — приводит слова Феликса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Фейеноорд» может сыграть с «Интером» или «Арсеналом». Итальянский клуб покидает турнир.