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Жоау Феликс подвёл итог выступлений «Милана» в Лиге чемпионов

Жоау Феликс подвёл итог выступлений «Милана» в Лиге чемпионов
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Новичок итальянского «Милана», атакующий полузащитник Жоау Феликс прокомментировал вылет своей команды из Лиги чемпионов. Итальянцы покидают турнир после ничьей в ответном стыковом матче с «Фейеноордом» (1:1). По сумме двух встреч «россонери» уступили клубу из Нидерландов со счётом 1:2. Феликс подвёл итог выступлений «Милана» в нынешнем розыгрыше ЛЧ.

«Я так хотел сыграть в Лиге чемпионов за «Милан», но мне удалось провести только два матча… Это футбол, нам всем нужно учиться, независимо от того, молоды мы или опытны», — приводит слова Феликса журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

Напомним, в 1/8 финала Лиги чемпионов «Фейеноорд» может сыграть с «Интером» или «Арсеналом». Итальянский клуб покидает турнир.

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