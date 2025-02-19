Сёмин заявил, что за победу в РПЛ в этом сезоне сражаются шесть команд

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин полагает, что сразу шесть команд ведут борьбу за победу в Российской Премьер-Лиге этого сезона. По словам Сёмина, помимо «Зенита» и «Спартака», за золото сражаются «Краснодар», «Локомотив», «Динамо» и ЦСКА.

«Ни в коем случае нельзя говорить о том, что теперь только «Зенит» и «Спартак» будут бороться за победу в чемпионате России. Золото разыграют «Спартак», «Зенит», «Краснодар», «Динамо», «Локомотив» и ЦСКА. Конкурировать будут эти шесть команд. То, что у одних клубов идёт доукомплектование, а у других нет трансферов, ещё ни о чём не говорит», — приводит слова Сёмина «РИА Новости Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Оренбург» и «Ахмат» расположились на последних строчках турнирной таблицы. В зоне переходных матчей находятся «Факел» и «Химки». Действующий чемпион России — «Зенит».