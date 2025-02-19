Стало известно, на какой срок выбыл Кейн из-за травмы в матче с «Селтиком»

Нападающий мюнхенской «Баварии» Гарри Кейн пропустит несколько дней тренировок с командой из-за травмы, которую он получил в матче Лиги чемпионов с «Селтиком» (1:1). Британский форвард повредил икроножную мышцу — из-за ушиба произошло небольшое внутреннее кровотечение в мышце, сообщает Reuters.

Сам Кейн на послематчевой пресс-конференции заявил, что может пропустить ближайшую встречу команды в Бундеслиге. Напомним, уже в воскресенье, 23 февраля, «Бавария» сыграет с «Айнтрахтом».

«Я не уверен, что смогу сыграть с франкфуртским «Айнтрахтом» в воскресенье», — сказал Кейн.

Английский нападающий перешёл в «Баварию» летом 2023 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых отметился 72 голами и 22 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года.