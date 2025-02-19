«Локомотив» не будет покупать форварда этой зимой

Московский «Локомотив» закончил работу на трансферном рынке. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«После долгих поисков форварда клуб решил никого не приобретать после того, как сорвались два последних варианта: Дор Тугерман из «Маккаби» и Алекс Арсе из «ЛДУ Кито», — добавил источник «Чемпионата».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 московский «Локомотив» расположился на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» — четыре очка. В зимнее трансферное окно московский «Локомотив» не подписал ни одного нового футболиста.