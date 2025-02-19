Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Локомотив» не будет покупать форварда этой зимой

«Локомотив» не будет покупать форварда этой зимой
Комментарии

Московский «Локомотив» закончил работу на трансферном рынке. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«После долгих поисков форварда клуб решил никого не приобретать после того, как сорвались два последних варианта: Дор Тугерман из «Маккаби» и Алекс Арсе из «ЛДУ Кито», — добавил источник «Чемпионата».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025 московский «Локомотив» расположился на пятой строчке в турнирной таблице, набрав 35 очков. Отставание от лидирующего «Краснодара» — четыре очка. В зимнее трансферное окно московский «Локомотив» не подписал ни одного нового футболиста.

Материалы по теме
Тикнизян: одно чемпионство с «Локомотивом» для меня дороже, чем пять — с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android