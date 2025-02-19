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Боруссия Дортмунд — Спортинг: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнется в 20:45

«Боруссия» Д — «Спортинг»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45
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Сегодня, 19 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся немецкая «Боруссия» Дортмунд и португальский «Спортинг». Команды будут играть на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Начало игры — в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 20:45 МСК
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Не начался
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом стыковом матче Лиги чемпионов в Португалии «Боруссия» одержала уверенную победу со счётом 3:0. В составе немецкого клуба голами отметились нападающий Серу Гирасси и полузащитники Паскаль Грос и Карим Адейеми.

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