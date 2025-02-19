«Боруссия» Д — «Спортинг»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 20:45

Сегодня, 19 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся немецкая «Боруссия» Дортмунд и португальский «Спортинг». Команды будут играть на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Начало игры — в 20:45 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов в Португалии «Боруссия» одержала уверенную победу со счётом 3:0. В составе немецкого клуба голами отметились нападающий Серу Гирасси и полузащитники Паскаль Грос и Карим Адейеми.