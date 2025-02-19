Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тебас — о «Реале»: если бы у всех клубов было телевидение, это было бы сущим адом

Тебас — о «Реале»: если бы у всех клубов было телевидение, это было бы сущим адом
Комментарии

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о критике судейства со стороны мадридского «Реала».

«Если бы у всех клубов было телевидение, это было бы сущим адом. Здесь есть попытка разрушить национальную лигу, поскольку это соревнование возглавляет позицию, противоположную Суперлиге. Каждый защищает очень разные модели, и в этом вопросе нет середины», — приводит слова Тебаса AS.

Ранее мадридский «Реал» посредством своего клубного телевидения неоднократно критиковал судейство в чемпионате Испании, обвиняя арбитров в предвзятости. В матче 24-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:1) полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил прямую красную карточку за споры с арбитром на 39-й минуте.

Материалы по теме
«Реал» и «Сити» рубятся за 1/8 финала Лиги чемпионов! Будет ли чудо-камбэк Гвардиолы? LIVE
Live
«Реал» и «Сити» рубятся за 1/8 финала Лиги чемпионов! Будет ли чудо-камбэк Гвардиолы? LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android