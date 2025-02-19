Тебас — о «Реале»: если бы у всех клубов было телевидение, это было бы сущим адом

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о критике судейства со стороны мадридского «Реала».

«Если бы у всех клубов было телевидение, это было бы сущим адом. Здесь есть попытка разрушить национальную лигу, поскольку это соревнование возглавляет позицию, противоположную Суперлиге. Каждый защищает очень разные модели, и в этом вопросе нет середины», — приводит слова Тебаса AS.

Ранее мадридский «Реал» посредством своего клубного телевидения неоднократно критиковал судейство в чемпионате Испании, обвиняя арбитров в предвзятости. В матче 24-го тура Ла Лиги с «Осасуной» (1:1) полузащитник «Реала» Джуд Беллингем получил прямую красную карточку за споры с арбитром на 39-й минуте.