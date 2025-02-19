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«Зенит» сделал новое предложение по Жерсону в € 30 млн — Нето

«Зенит» сделал новое предложение по Жерсону в € 30 млн — Нето
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Российский «Зенит» отправил новое предложение бразильскому «Фламенго» по переходу полузащитника Жерсона. Об этом сообщил журналист Жулио Мигел Нето в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, новый оффер санкт-петербургского клуба составляет € 30 млн. Отмечается, что бразильский клуб уже отклонил два предыдущих предложения — на € 18 и € 28 млн, а также подтвердил, что не намерен продавать игрока.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего бразильского полузащитника в € 20 млн. Срок контракта футболиста с «Фламенго» рассчитан до завершения 2027 года.

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