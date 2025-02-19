Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радимов: Угальде может уйти летом. Станкович не психбольной, чтобы держать его на лавке

Радимов: Угальде может уйти летом. Станкович не психбольной, чтобы держать его на лавке
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о том, как главный тренер «Спартака» Деян Станкович будет использовать форвардов Манфреда Угальде и Ливая Гарсию в весенней части Российской Премьер-Лиги.

«Про Ливая Гарсию не могу толком ничего сказать, но я думаю, что за эти деньги он должен играть вместо Угальде либо вместе с ним. Но Станкович же не психбольной держать его на скамейке. Однако и за € 25 млн человека на скамейку покупать тоже странно. Так что пока не совсем понимаю, как это будет. Плюс у «Спартака» столько вингеров, что маловероятно, что поменять схему возможно. Наверное, летом Угальде может уйти – может быть, уже есть какое-то предложение, о котором мы не знаем. И Ливаю Гарсии как раз на адаптацию полезны будут эти 12 туров. И если Угальде будет летом продан, он станет основным игроком состава», — поделился Радимов в интервью «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно состав московского «Спартака» пополнил форвард сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 18,7 млн. В весенней части РПЛ Гарсия должен составить конкуренцию лучшему бомбардиру красно-белых и всего чемпионата Манфреду Угальде.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Угальде со стороны ряда европейских клубов. По сообщениям СМИ, в трансфере костариканского нападающего в летнее трансферное окно заинтересован турецкий «Галатасарай». В первой части РПЛ Угальде оформил 15+3 по системе «гол+пас» в 18 матчах РПЛ.

Материалы по теме
Каким игрокам «Спартака» Станкович должен больше доверять во второй части сезона РПЛ?
Рейтинг
Каким игрокам «Спартака» Станкович должен больше доверять во второй части сезона РПЛ?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android