Радимов: Угальде может уйти летом. Станкович не психбольной, чтобы держать его на лавке

Экс-футболист «Зенита» Владислав Радимов поделился мнением о том, как главный тренер «Спартака» Деян Станкович будет использовать форвардов Манфреда Угальде и Ливая Гарсию в весенней части Российской Премьер-Лиги.

«Про Ливая Гарсию не могу толком ничего сказать, но я думаю, что за эти деньги он должен играть вместо Угальде либо вместе с ним. Но Станкович же не психбольной держать его на скамейке. Однако и за € 25 млн человека на скамейку покупать тоже странно. Так что пока не совсем понимаю, как это будет. Плюс у «Спартака» столько вингеров, что маловероятно, что поменять схему возможно. Наверное, летом Угальде может уйти – может быть, уже есть какое-то предложение, о котором мы не знаем. И Ливаю Гарсии как раз на адаптацию полезны будут эти 12 туров. И если Угальде будет летом продан, он станет основным игроком состава», — поделился Радимов в интервью «РБ Спорт».

В зимнее трансферное окно состав московского «Спартака» пополнил форвард сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия. По данным СМИ, сумма трансфера составила € 18,7 млн. В весенней части РПЛ Гарсия должен составить конкуренцию лучшему бомбардиру красно-белых и всего чемпионата Манфреду Угальде.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Угальде со стороны ряда европейских клубов. По сообщениям СМИ, в трансфере костариканского нападающего в летнее трансферное окно заинтересован турецкий «Галатасарай». В первой части РПЛ Угальде оформил 15+3 по системе «гол+пас» в 18 матчах РПЛ.