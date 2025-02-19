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«Торпедо» сообщило о переходе воспитанника ЦСКА

«Торпедо» сообщило о переходе воспитанника ЦСКА
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Защитник Вадим Чурилов стал игроком московского «Торпедо». Об этом сообщил официальный сайт автозаводского клуба.

«Футбольный клуб «Торпедо» Москва и ПФК ЦСКА (Москва) достигли договорённости о переходе в «Торпедо» 19-летнего защитника Вадима Чурилова. Вадим, добро пожаловать в нашу команду!» — написано в заявлении клуба.

19-летний Вадим Чурилов является воспитанником академии ЦСКА, он выступал за юношескую и молодёжную команды ЦСКА. В составе армейцев стал победителем МФЛ в 2024 году.

«Торпедо» занимает второе место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, заработав 43 очка за 21 матч. На первой строчке находится калининградская «Балтика» (45).

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