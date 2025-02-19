Гацкан: кем играть «Ростову», если уйдёт Глебов? Ну я могу вернуться

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан, ныне занимающий должность тренера молодёжной команды ростовчан, прокомментировал готовящийся переход полузащитника команды Данила Глебова в московское «Динамо».

«Могу сказать, что это хороший трансфер для «Ростова» и для «Динамо», если он состоится. Для москвичей это выгодное приобретение, потому что Глебов — достаточно хороший опорный полузащитник, с большим объёмом работы, с хорошим отбором, пасом. Можно сказать, у «Динамо» эта зона проблемная.

Кем играть «Ростову», если уйдёт Глебов? Ну я могу вернуться, ха-ха. Шутка. Есть молодые ребята, которые способны играть в основе. Есть Шанталий, ещё парочка хороших ребят есть из «Ростова-2». Конечно, они не будут сразу же на уровне Глебова, но и сам Глебов, который пришёл шесть лет назад, тоже не был тем футболистом, который есть сейчас. Как мне кажется, нужно доверять молодым, правильно работать — тогда появятся такие же хорошие футболисты.

Конечно, уход Глебова можно назвать потерей. Понятно, что у нас не те, наверное, финансовые возможности, чтобы было много таких ребят в составе. Но, повторюсь, если доверять молодым ребятам, то можно воспитать ещё пару Глебовых», — приводит слова Гацкана «РБ Спорт».

Ранее в СМИ появилась информация, что переход Глебова в московское «Динамо» уже полностью согласован. Сумма трансфера составит € 7+1 млн. € 5 млн будут выплачены сразу, € 2 млн – в рассрочку, ещё € 1 млн – заложен в бонусы. Медосмотр игрока состоится сегодня, 19 февраля.