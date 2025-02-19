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«Большой повод для гордости». Тренер «Селтика» Роджерс — о матче с «Баварией»

«Большой повод для гордости». Тренер «Селтика» Роджерс — о матче с «Баварией»
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Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс высказался об ответном стыковом матче Лиги чемпионов с немецкой «Баварией» (1:1). Уступив в первой встрече со счётом 1:2, «Селтик» покинул розыгрыш Лиги чемпионов.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бавария
Мюнхен, Германия
Окончен
1 : 1
Селтик
Глазго, Шотландия
0:1 Кюн – 63'     1:1 Дэвис – 90+4'    

«Очень горд за игру. Вот к чему мы всегда стремимся. Приехать на эту арену и играть с такой уверенностью безо всякого страха — это для меня очень и очень большой повод для гордости. Жестокий удар в концовке вынуждает считать себя проигравшим, но мы здесь сразились с «Баварией» вничью. К сожалению, её было недостаточно для того, чтобы пройти дальше», — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА.

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