«Большой повод для гордости». Тренер «Селтика» Роджерс — о матче с «Баварией»

Главный тренер шотландского «Селтика» Брендан Роджерс высказался об ответном стыковом матче Лиги чемпионов с немецкой «Баварией» (1:1). Уступив в первой встрече со счётом 1:2, «Селтик» покинул розыгрыш Лиги чемпионов.

«Очень горд за игру. Вот к чему мы всегда стремимся. Приехать на эту арену и играть с такой уверенностью безо всякого страха — это для меня очень и очень большой повод для гордости. Жестокий удар в концовке вынуждает считать себя проигравшим, но мы здесь сразились с «Баварией» вничью. К сожалению, её было недостаточно для того, чтобы пройти дальше», — приводит слова Роджерса официальный сайт УЕФА.