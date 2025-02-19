ПСВ — «Ювентус»: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов начнётся в 23:00 мск

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Сегодня, 19 февраля, состоится ответный матч плей-офф Лиги чемпионов за выход в 1/8 финала турнира между ПСВ и «Ювентусом». Игра пройдёт на стадионе «Филипс» в Эйндховене (Нидерланды). Главный арбитр встречи — Славко Винчич из Словении. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча в 23:00 мск.

Первая встреча между командами проходила в Турине и завершилась минимальной победой итальянского клуба (2:1). Голами в составе «Ювентуса» отметились полузащитники Уэстон Маккенни и Самюэль Мбангула. Единственный гол ПСВ в первой игре забил хавбек Иван Перишич.

Победитель двухматчевого противостояния получит право принять участие в 1/8 финала Лиги чемпионов, где встретится с английским «Арсеналом» или итальянским «Интером». Уступившая команда покинет турнир.