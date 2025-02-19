«Боруссия» Д — «Спортинг»: стартовые составы команд на матч Лиги чемпионов

Сегодня, 19 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся немецкая «Боруссия» Дортмунд и португальский «Спортинг». Команды будут играть на стадионе «Дортмунд» в Дортмунде (Германия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Давиде Массой (Италия). Начало игры — в 20:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Кобель, Рюэрсон, Шлоттербек, Свенссон, Джан, Забитцер, Грос, Адейеми, Брандт, Байно-Гиттенс, Гирасси.

«Спортинг»: Силва, Дьоманде, Инасиу, Рейс, Куарежма, Юльманн, Симойнш, Кенда, Тейшейра, Эсгаю, Хардер.

В первом матче в Португалии «Боруссия» одержала победу со счётом 3:0. В составе немецкого клуба голами отметились нападающий Серу Гирасси и полузащитники Паскаль Грос и Карим Адейеми.