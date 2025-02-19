Полузащитник «Торпедо» Алыкулов: смущает сравнение с Месси, но это приятно

Полузащитник московского «Торпедо» Гулжигит Алыкулов высказался о прозвище Киргизский Месси, которое ему дали болельщики в Беларуси.

— Почему вас называют Киргизским Месси?

— Белорусские болельщики так прозвали (смеётся). Был момент, когда в матче с БАТЭ я обыграл соперников со своей половины до чужой штрафной, отдал пас, но мой партнёр не забил гол.

— Не смущает такое сравнение?

— Наоборот, смущает. Но приятно. При этом понимаю, что ответственности больше из‑за такого прозвища.

— Решил проверить вашу статистику, думал, что мячей 200 забили.

— Это тоже смущает, что нужно столько голов забивать и играть, как Месси (улыбается).

— В России прилипнет прозвище?

— Хочется быть собой. Пока не играл официальные матчи за «Торпедо», но надеюсь, что помогу команде, и потом болельщики пусть называют как нравится, — приводит слова Алыкулова «Матч ТВ».

Гулжигит Алыкулов перешёл в московское «Торпедо» этой зимой в качестве свободного агента. Предыдущим клубом футболиста был белорусский «Неман».