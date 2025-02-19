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Источник: «Фламенго» планирует отдать не перешедшего в ЦСКА Лоррана в аренду

Источник: «Фламенго» планирует отдать не перешедшего в ЦСКА Лоррана в аренду
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Бразильский атакующий полузащитник Лорран, трансфер которого в ЦСКА этой зимой сорвался, может всё-таки покинуть «Фламенго». Как сообщает журналист Густаво Энрике Дандо Чоке в своем аккаунте в соцсети X (ранее Twitter), в бразильском клубе планируют отдать Лоррана в аренду до закрытия трансферного окна.

По данным источника, «Фламенго» планирует найти 18-летнему футболисту клуб, в котором он сможет получать больше игровой практики, чтобы подготовиться к игре за основную команду.

Напомним, в подписании полноценного контракта с Лорраном текущей зимой был заинтересован московский ЦСКА. Стороны договорились обо всех деталях сделки, но трансфер сорвался. Как сообщил директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо в своем телеграм-канале, сторона игрока отказалась от прохождения медосмотра до подписания контракта.

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