Защитник «Алании» Багаев: если бы начал раньше, я бы сейчас в Англии играл

Защитник владикавказской «Алании» Алан Багаев рассказал, почему начал заниматься именно футболом.

«У нас там, где располагался дворец борьбы, рядом находились поля. Я на них смотрел и захотел там тренироваться. Так получилось, что я сам пошёл, сам записался. И где-то через год, может, узнали, что я на футбол хожу. Пришли на борьбу посмотреть, что я там делаю, а я уже на поле бегаю. Мне было примерно лет девять или 10. Если бы я начал раньше играть, лет в семь, я бы сейчас в Англии играл. Просто чуть-чуть поздно начал (смеётся)», — приводит слова Багаева официальный сайт ФНЛ.

В текущем сезоне Мелбет Первой лиги 33-летний Алан Багаев провёл 16 матчей, в которых забил один мяч. Также на его счету одна игра в Фонбет Кубке России.