Агент Саласара вылетел в Москву для финальных переговоров со «Спартаком»

Агент полузащитника португальской «Браги» Родриго Саласара вылетел в Москву для решающих переговоров по трансферу игрока в «Спартак». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Клубы продолжают переговоры и ждут разрешения на трансфер от португальской федерации футбола. Все стороны сделки пытаются успеть оформить её до конца дедлайна.

Напомним, последний день зимнего трансферного окна в Российской Премьер-Лиге — 20 февраля.

Ранее 25-летний уругваец был близок к переходу в санкт-петербургский «Зенит». Футболист даже тренировался с российской командой на сборах в ОАЭ, но трансфер сорвался.