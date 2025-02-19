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Рафаэль Варан сравнил систему управления клубом в «Реале» и в «Манчестер Юнайтед»

Рафаэль Варан сравнил систему управления клубом в «Реале» и в «Манчестер Юнайтед»
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Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и мадридского «Реала» Рафаэль Варан сравнил свои бывшие клубы и отметил основные различия в системе управления командой.

«Даже изнутри как у игрока не было чёткого понимания того, как всё будет работать. В течение многих лет не существовало фиксированной методологии. В «Мадриде» у них есть определённый способ ведения дел на каждом уровне клуба. В «Манчестер Юнайтед» недостаточно ясно знали, как набирать игроков, как играть, как общаться. Не было тех же процедур, процессов, структуры.

Это не ответственность одного человека. В том-то и проблема, что мы даже не знаем, чья в этом вина. Она должна быть в общей структуре организации. В процесс принятия решений было вовлечено слишком много людей, поэтому мы не знали, кто на самом деле принимает решения. Не могу сказать, кто был ответственен, я не знаю. Это было понемногу от всех и немного от никого», — приводит слова Варана New York Times.

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