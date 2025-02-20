Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025

Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025
Аудио-версия:
Комментарии

Завершились все встречи раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. К восьми сильнейшим командам по итогам общего этапа турнира присоединились восемь победителей стыковых матчей.

Путёвку в 1/8 финала главного клубного турнира Европы получили «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал» и ПСВ.

Все перечисленные команды присоединились к числу 16 клубов, которые продолжат борьбу за победу в турнире. Напомним, по итогам общего этапа ЛЧ в 1/8 турнира вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», мадридский «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля. Первые матчи запланированы на вторник, 4 марта, ответные — на 11 марта.

AdBlock скрывает показ гиперссылки на трансляцию. Отключите его для полноценного отображения текста.

Сетка плей-офф Лиги чемпионов
Материалы по теме
Лига чемпионов попыталась стать лучше. Но с новым форматом не получилось
Лига чемпионов попыталась стать лучше. Но с новым форматом не получилось
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android