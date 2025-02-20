Определились все участники 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025

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Завершились все встречи раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. К восьми сильнейшим командам по итогам общего этапа турнира присоединились восемь победителей стыковых матчей.

Путёвку в 1/8 финала главного клубного турнира Европы получили «Фейеноорд», «Брюгге», «Бавария», «Бенфика», «Боруссия» Дортмунд, «Пари Сен-Жермен», мадридский «Реал» и ПСВ.

Все перечисленные команды присоединились к числу 16 клубов, которые продолжат борьбу за победу в турнире. Напомним, по итогам общего этапа ЛЧ в 1/8 турнира вышли «Ливерпуль», «Барселона», «Арсенал», «Интер», мадридский «Атлетико», «Байер», «Лилль» и «Астон Вилла».

Жеребьёвка 1/8 финала Лиги чемпионов состоится в пятницу, 21 февраля. Первые матчи запланированы на вторник, 4 марта, ответные — на 11 марта.

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