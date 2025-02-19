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Стало известно, сколько заплатил «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу за разрыв контракта

Стало известно, сколько заплатил «Манчестер Юнайтед» Эрику тен Хагу за разрыв контракта
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Английский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» заплатил £ 14,5 млн бывшему главному тренеру команды Эрику тен Хагу и его тренерскому штабу за досрочное расторжение контракта. Об этом стало известно после публикации клубом финансовых результатов за второй квартал.

Помимо этого, стало известно о том, что общая выручка клуба снизилась на 12% по сравнению с предыдущим годом.

Эрик тен Хаг лишился работы в «Манчестер Юнайтед» в октябре 2024 года. Нидерландский специалист возглавлял «красных дьяволов» с начала сезона-2022/2023. Под его руководством манкунианцы выиграли Кубок Англии в 2024 году и Кубок лиги в 2023 году. Прошлым летом нидерландец продлил с «МЮ» контракт до 2026 года.

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