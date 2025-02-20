Тренер «Бенфики» Лаже высказался о ничьей с «Монако» в ответном стыковом матче ЛЧ
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Главный тренер португальской «Бенфики» Бруну Лаже высказался о выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ответном стыковом матче подопечные Лаже сыграли вничью с французским «Монако» — 3:3. Первая игра завершилась победой «Бенфики» — 1:0.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Актюркоглу – 22' 1:1 Минамино – 32' 1:2 Бен-Сегир – 51' 2:2 Павлидис – 76' 2:3 Иленикена – 81' 3:3 Кёкчю – 84'
«Начало игры получилось сбалансированным, и мы по праву вышли вперёд. Но когда они сравняли счёт, нам пришлось пережить немало сложных моментов. Когда счёт стал 2:1 в пользу «Монако», настало время коррективов. Команда отреагировала достойно, а болельщики нас поддержали. Во многом это их заслуга, что команда заиграла иначе. Стала по-другому прессинговать соперника и забила два гола», — приводит слова Лаже официальный сайт УЕФА.
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