Тренер «Бенфики» Лаже высказался о ничьей с «Монако» в ответном стыковом матче ЛЧ

Главный тренер португальской «Бенфики» Бруну Лаже высказался о выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ответном стыковом матче подопечные Лаже сыграли вничью с французским «Монако» — 3:3. Первая игра завершилась победой «Бенфики» — 1:0.

«Начало игры получилось сбалансированным, и мы по праву вышли вперёд. Но когда они сравняли счёт, нам пришлось пережить немало сложных моментов. Когда счёт стал 2:1 в пользу «Монако», настало время коррективов. Команда отреагировала достойно, а болельщики нас поддержали. Во многом это их заслуга, что команда заиграла иначе. Стала по-другому прессинговать соперника и забила два гола», — приводит слова Лаже официальный сайт УЕФА.