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Тренер «Бенфики» Лаже высказался о ничьей с «Монако» в ответном стыковом матче ЛЧ

Тренер «Бенфики» Лаже высказался о ничьей с «Монако» в ответном стыковом матче ЛЧ
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Главный тренер португальской «Бенфики» Бруну Лаже высказался о выходе в 1/8 финала Лиги чемпионов. В ответном стыковом матче подопечные Лаже сыграли вничью с французским «Монако» — 3:3. Первая игра завершилась победой «Бенфики» — 1:0.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
18 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Бенфика
Лиссабон, Португалия
Окончен
3 : 3
Монако
Монако, Монако
1:0 Актюркоглу – 22'     1:1 Минамино – 32'     1:2 Бен-Сегир – 51'     2:2 Павлидис – 76'     2:3 Иленикена – 81'     3:3 Кёкчю – 84'    

«Начало игры получилось сбалансированным, и мы по праву вышли вперёд. Но когда они сравняли счёт, нам пришлось пережить немало сложных моментов. Когда счёт стал 2:1 в пользу «Монако», настало время коррективов. Команда отреагировала достойно, а болельщики нас поддержали. Во многом это их заслуга, что команда заиграла иначе. Стала по-другому прессинговать соперника и забила два гола», — приводит слова Лаже официальный сайт УЕФА.

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