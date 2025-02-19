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Варан: Рашфорд тот, кто любит «Манчестер Юнайтед» и отдаёт всё ради него

Варан: Рашфорд тот, кто любит «Манчестер Юнайтед» и отдаёт всё ради него
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Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан поделился мнением о переходе нападающего «красных дьяволов» Маркуса Рашфорда в «Астон Виллу» на правах аренды.

«Оставаться на протяжении стольких лет с таким уровнем интенсивности и спроса, когда общая атмосфера в команде часто негативна, потому что выступления ниже ожиданий, это очень, очень сложно. Для него изменение окружения – это позитив. Он тот, кто любит этот клуб и отдает всё ради него. Но я удивлён, что он едет так близко к Манчестеру. Я представлял, что он уедет дальше, чем на несколько километров», — приводит слова Варана New York Times.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в 26 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и тремя результативными передачами.

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