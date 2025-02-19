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Глушаков — о переходе Селихова в «Урал»: для меня такой выбор стал неожиданностью

Глушаков — о переходе Селихова в «Урал»: для меня такой выбор стал неожиданностью
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Бывший футболист московского «Спартака» Денис Глушаков высказался о переходе голкипера Александра Селихова в екатеринбургский «Урал». О подписании контракта с 30-летним Селиховым «Урал» объявил сегодня, 19 февраля. Ранее голкипер покинул «Спартак».

«Для меня такой выбор стал неожиданностью. Думал, что сценарий в его карьере будет другим. Но такова жизнь футболиста, возможно, агенты не смогли найти другой вариант.

Как воспринимается переход? Иногда надо сделать шаг назад, чтобы потом сделать два шага вперёд. Такова жизнь футболиста», — приводит слова Глушакова «Матч ТВ».

«Урал» занимает третье место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, оставая от калининградской «Балтики» на восемь очков.

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