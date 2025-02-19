«Балтика» сыграла вничью в товарищеском матче с «Насафом»

Завершился товарищеский матч в рамках зимних учебно-тренировочных сборов, в котором встречались калининградская «Балтика» и «Насаф» (Карши, Узбекистан). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск. Игра закончилась со счётом 1:1.

Счёт во встрече был открыт на 67-й минуте, отличился футболист узбекистанского клуба. На 90-й минуте матча игроку «Балтики» удалось сравнять счёт.

После 21 сыгранной встречи калининградская «Балтика» располагается на первой строчке в турнирной таблице Первой лиги, набрав 37 очков. «Насаф» является чемпионом Суперлиги Узбекистана сезона-2024. Команда из Карши набрала 52 очка за 26 матчей.