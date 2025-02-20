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Жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025: когда пройдёт, где смотреть, во сколько начало

Жеребьёвка Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025: когда пройдёт, где смотреть, во сколько начало
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Стали известны все возможные пары 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА — 2024/2025. К восьми сильнейшим командам турнира по итогам общего этапа присоединились восемь победителей стыковых матчей.

«Брюгге» и дортмундская «Боруссия», выбившие из турнира «Аталанту» и «Спортинг» соответственно, встретятся в 1/8 финала с «Астон Виллой» или «Лиллем». «Бенфика» и «Пари Сен-Жермен», выбившие из розыгрыша «Монако» и «Брест», сыграют с «Ливерпулем» или «Барселоной».

Мадридский «Реал», одолевший по сумме двух встреч «Манчестер Сити», и «Бавария», победившая «Селтик», столкнутся с леверкузенским «Байером» или мадридским «Атлетико». ПСВ, обыгравший «Ювентус», и «Фейеноорд», прошедший «Милан», столкнутся в следующем раунде с «Арсеналом» или «Интером».

В прямом эфире жеребьёвку покажет онлайн-кинотеатр Okko. в пятницу, 21 февраля. Первые матчи пройдут во вторник, 4 марта, ответные игры запланированы на 11 марта.

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