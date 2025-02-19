Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30
Комментарии

Сегодня, 19 февраля, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся бирмингемская «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
19 февраля 2025, среда. 22:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Не начался
Ливерпуль
Ливерпуль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 60 очков за 25 матчей. «Астон Вилла» заработала 38 очков после 25 игр и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре мерсисайдцы обыграли «Вулверхэмптон» со счётом 2:1, а «Астон Вилла» сыграла вничью с «Ипсвичем» (1:1).

Материалы по теме
«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: прогноз на матч в Бирмингеме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android