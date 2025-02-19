«Астон Вилла» — «Ливерпуль»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 22:30

Сегодня, 19 февраля, состоится матч 29-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся бирмингемская «Астон Вилла» и «Ливерпуль». Игра пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Ливерпуль» занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда Арне Слота набрала 60 очков за 25 матчей. «Астон Вилла» заработала 38 очков после 25 игр и располагается на девятой строчке.

В минувшем туре мерсисайдцы обыграли «Вулверхэмптон» со счётом 2:1, а «Астон Вилла» сыграла вничью с «Ипсвичем» (1:1).