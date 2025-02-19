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Марко Николич подвёл итоги зимнего трансферного окна для ЦСКА

Марко Николич подвёл итоги зимнего трансферного окна для ЦСКА
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о работе клуба на трансферном рынке этой зимой.

«Всегда можно лучше, конечно. Доволен, что купили футболиста в конце. До его прихода мы занимались внутренними ресурсами. Подчеркну, что Койта и Жемалетдинов сейчас не те, что были осенью. Они сильно прибавили, и это нормально. Пьянич тоже прибавил. И молодые тоже сильнее становятся, получаю удовольствие от их прогресса. Мой окончательный итог по трансферному окну: можно лучше, но неплохо и так», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

Ранее ЦСКА объявил о переходе 25-летнего нападающего Алеррандро из бразильской «Витории». Срок соглашения рассчитан до 2028 года с опцией продления ещё на один год. Футболист уже присоединился к армейцам на зимних сборах в турецком Белеке.

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