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Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
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23:00 Мск
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Юрий Сёмин: ответный матч «Реала» и «Манчестер Сити» непредсказуем

Юрий Сёмин: ответный матч «Реала» и «Манчестер Сити» непредсказуем
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В футболе ничто не бывает заранее предрешено. Ответная встреча «Реал» — «Манчестер Сити» непредсказуема. «Сити» может перевернуть исход двухматчевого противостояния за счёт лучшей игры в обороне и атаке. Но у «Реала» свои козыри: свой стадион, невероятная поддержка трибун и мастерство игроков», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится сегодня, 19 февраля. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Первый стыковой матч между этими командами завершился в пользу «Реала» со счётом 3:2.

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