Юрий Сёмин: ответный матч «Реала» и «Манчестер Сити» непредсказуем

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением об ответном стыковом матче Лиги чемпионов УЕФА между мадридским «Реалом» и «Манчестер Сити».

«В футболе ничто не бывает заранее предрешено. Ответная встреча «Реал» — «Манчестер Сити» непредсказуема. «Сити» может перевернуть исход двухматчевого противостояния за счёт лучшей игры в обороне и атаке. Но у «Реала» свои козыри: свой стадион, невероятная поддержка трибун и мастерство игроков», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Матч между «Манчестер Сити» и «Реалом» состоится сегодня, 19 февраля. Команды будут играть на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде (Испания). Встречу обслужит бригада арбитров из Румынии во главе с Иштваном Ковачем. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск. Первый стыковой матч между этими командами завершился в пользу «Реала» со счётом 3:2.