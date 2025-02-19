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Юрий Сёмин высказался о зимнем трансферном окне в РПЛ

Юрий Сёмин высказался о зимнем трансферном окне в РПЛ
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Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал, что интересовался событиями в зимнее трансферное окно.

— Кто зимой из команд РПЛ удивил вас трансферами?
— Удивить может только игра. Всё, что происходит до игры, не имеет никакого отношения к дальнейшему. Как команды будут подготовлены — такой и будет результат в конечном итоге. Тот тренер, который лучше подготовит команду к чемпионату, тот и удивит, и выиграет титул.

Зимнее трансферное окно в России меня интересовало. Но к трансферам нужна работа. Не всегда новые люди, которые приходят в команду, приносят пользу. Есть адаптация. Группа команд из первой шестёрки — они и будут бороться», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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