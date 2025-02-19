«Справимся и без него». Николич — о сорвавшемся трансфере Лоррана в ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о ситуации со срывом трансфера нападающего Лоррана из бразильского «Фламенго». Ранее сообщалось, что «Фламенго» в последний момент изменил условия сделки, попросив ЦСКА подписать документы до медицинского осмотра футболиста.

«Так бывает, ничего страшного. Человек сомневался и не хотел к нам ехать. Я не знаю, что там происходило, это не моя работа. Мы концентрируемся на работе и тренировках. Справимся и без него», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 матчей.