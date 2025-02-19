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Ламин Ямаль стал самым юным игроком в истории, достигшим отметки в 100 матчей

Ламин Ямаль стал самым юным игроком в истории, достигшим отметки в 100 матчей
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17-летний вингер «Барселоны» Ламин Ямаль стал самым молодым футболистом в истории, которому удалось провести 100 матчей во взрослом футболе. Как сообщает Transfermarkt, ранее это достижение принадлежало бельгийскому форварду Ромелу Лукаку, который провел сотую встречу за «Андерлехт» в возрасте 17 лет и 11 месяцев.

Ламин Ямаль провел 100-й матч за взрослую команду «Барселоны» в игре 24-го тура Ла Лиги с «Райо Вальекано» (1:0) в возрасте 17 лет 7 месяцев. Третье место в рейтинге занимает полузащитник Юри Тилеманс, которому отметка в 100 встреч покорилась в возрасте 18 лет 5 месяцев.

В топ-10 также присутствуют партнёр Ямаля по «Барселоне» Гави (четвёртое место — 18 лет 7 месяцев), вратарь «Пари Сен-Жермен» Джанлуиджи Доннарумма, который провёл 100 матчей за «Милан» в 18 лет 9 месяцев (восьмое место) и полузащитник «Реала» Джуд Беллингем (девятое место — 18 лет 10 месяцев).

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