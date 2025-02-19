«ПСЖ» — «Брест»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00

Сегодня, 19 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся французские «Пари Сен-Жермен» и «Брест». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на выезде одержал уверенную победу со счётом 3:0. В составе парижан отличились полузащитник Витинья (с пенальти) и нападающий Усман Дембеле (дважды).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».