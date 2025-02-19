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23:00 Мск
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ПСЖ — Брест: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов УЕФА 2024-2025 начнется в 23:00

«ПСЖ» — «Брест»: текстовая онлайн-трансляция матча ЛЧ начнётся в 23:00
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Сегодня, 19 февраля, состоится ответный стыковой матч Лиги чемпионов, в котором встретятся французские «Пари Сен-Жермен» и «Брест». Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером (Англия). Начало игры — в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 2-й матч
19 февраля 2025, среда. 23:00 МСК
ПСЖ
Париж, Франция
Не начался
Брест
Брест, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В первом стыковом матче Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» на выезде одержал уверенную победу со счётом 3:0. В составе парижан отличились полузащитник Витинья (с пенальти) и нападающий Усман Дембеле (дважды).

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал».

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