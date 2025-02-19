«Факел» объявил о переходе албанского нападающего Пуси

Албанский нападающий Белайди Пуси стал игроком воронежского «Факела». Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Наш клуб подписал соглашение с 27-летним нападающим Белайди Пуси из Албании. В минувшем сезоне он выступал за команду «Шамахы» в Премьер-лиге Азербайджана. В 21 игре Белайди отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами. Ранее форвард играл за азербайджанский «Туран», албанские «Скендербеу» и «Влазнию».

Успехов тебе в Воронеже, Белайди!» — написано в сообщении клуба.

«Факел» занимает 14-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 14 очков за 18 матчей.