«Динамо» объявило о трансфере парагвайского защитника Хуана Касереса

Московское «Динамо» объявило о переходе парагвайского защитника «Лануса» Хуана Касереса на своём официальном сайте.

Контракт Хуана Касереса с «Динамо» рассчитан до декабря 2029 года. В своём новом клубе защитник будет выступать под номером четыре. Сумма трансфера составила € 3,4 млн

Касересу 24 года, за аргентинский «Ланус» защитник выступал с 2023-го года на правах аренды, после чего в январе 2025 года перебрался в клуб на постоянной основе. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость парагвайца в € 1 млн. Московское «Динамо» после 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона занимает четвёртое место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.