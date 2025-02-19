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Антони номинирован на звание игрока месяца в Ла Лиге вместе с Мбаппе и Педри

Антони номинирован на звание игрока месяца в Ла Лиге вместе с Мбаппе и Педри
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Бразильский вингер Антони, перешедший в зимнее трансферное окно из «Манчестер Юнайтед» в «Бетис» на правах аренды, номинирован на звание лучшего игрока чемпионата Испании по итогам месяца. Об этом сообщает официальный аккаунт Ла Лиги в соцсети X (ранее Twitter).

Помимо Антони, в число претендентов на награду попали форвард «Реала» Килиан Мбаппе и полузащитник «Барселоны» Педри. Также в списке присутствуют плеймейкер «Атлетика» из Бильбао Ойан Сансет и форвард «Осасуны» Анте Будимир.

Антони присоединился к «Бетису» 25 января текущего года. Испанский клуб арендовал 24-летнего вингера до конца сезона. В первых трёх матчах за новый клуб бразилец дважды забил и записал на свой счёт одну голевую передачу.

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