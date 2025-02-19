В «Крыльях Советов» игрокам представили новое руководство клуба

Бывший генеральный директор самарских «Крыльев Советов» Вадим Андреев попрощался с командой перед тренировкой. Игрокам было представлено новое руководство клуба в лице генерального директора Роберта Тер-Абрамяна и его заместителя Руслана Пименова. Об этом сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

«Уверен, что присоединился к сплочённому коллективу и вместе мы будем добиваться самых высоких результатов. Давайте усиленно готовиться ко второй части чемпионата, чтобы завершить сезон на позитивной ноте и достичь тех целей, которые перед нами стоят. Только вперёд!» — сказал Роберт Тер-Абрамян.

«Крылья Советов» занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 18 очков за 18 матчей.