Тренер «Урала» Ромащенко: пересекался с Селиховым ещё в «Амкаре», особенно рад ему

Тренер екатеринбургского «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о переходе в клуб голкипера Александра Селихова.

«Я пересекался с Селиховым ещё в «Амкаре», поэтому особенно рад, что он теперь с нами. Как только Саша появился на рынке, «Урал» моментально включился в процесс. Сделали предложение, хотели, чтобы он оказался у нас. У Селихова большой опыт, он, без сомнений, усилит нашу вратарскую позицию. И не только игрой, но и личностными качествами. Очень довольны, что удалось оперативно договориться.

Всё произошло достаточно быстро. Есть общее понимание ситуации, и здесь две стороны в плюсе. Селихов за оставшиеся месяцы получит игровую практику в команде, перед которой стоит цель вернуться в Премьер-Лигу. Он нам в этом поможет. Мы получили качественного игрока, который внесёт вклад в то, чтобы мы были более надёжными в обороне. Контракт подписан до конца сезона, и мы надеемся, что будет продлён», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.