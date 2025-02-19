Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Манчестер Сити. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тренер «Урала» Ромащенко: пересекался с Селиховым ещё в «Амкаре», особенно рад ему

Тренер «Урала» Ромащенко: пересекался с Селиховым ещё в «Амкаре», особенно рад ему
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер екатеринбургского «Урала» Мирослав Ромащенко высказался о переходе в клуб голкипера Александра Селихова.

«Я пересекался с Селиховым ещё в «Амкаре», поэтому особенно рад, что он теперь с нами. Как только Саша появился на рынке, «Урал» моментально включился в процесс. Сделали предложение, хотели, чтобы он оказался у нас. У Селихова большой опыт, он, без сомнений, усилит нашу вратарскую позицию. И не только игрой, но и личностными качествами. Очень довольны, что удалось оперативно договориться.

Всё произошло достаточно быстро. Есть общее понимание ситуации, и здесь две стороны в плюсе. Селихов за оставшиеся месяцы получит игровую практику в команде, перед которой стоит цель вернуться в Премьер-Лигу. Он нам в этом поможет. Мы получили качественного игрока, который внесёт вклад в то, чтобы мы были более надёжными в обороне. Контракт подписан до конца сезона, и мы надеемся, что будет продлён», — сказал Ромащенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Материалы по теме
Глушаков — о переходе Селихова в «Урал»: для меня такой выбор стал неожиданностью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android