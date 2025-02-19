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Новичок ЦСКА Алеррандро спел песню на командном ужине

Новичок ЦСКА Алеррандро спел песню на командном ужине
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Новичок московского ЦСКА Алеррандро исполнил песню на командном ужине армейцев в качестве приветствия.

Видео доступно в телеграм-канале ЦСКА.

В понедельник, 17 февраля, ЦСКА объявил о переходе 25-летнего Алеррандро из бразильской «Витории». Срок соглашения рассчитан до 2028 года с опцией продления ещё на один год.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Марко Николича набрала 31 очко за 18 матчей. На первой строчке располагается «Краснодар», который заработал 39 очков за аналогичное количество игр. В первой встрече после возобновления чемпионата ЦСКА сыграет с санкт-петербургским «Зенитом» на выезде 1 марта.

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