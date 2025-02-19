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Новичок «Спартака» Солари поделился впечатлениями от первых дней в московском клубе

Новичок «Спартака» Солари поделился впечатлениями от первых дней в московском клубе
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Аргентинский вингер Пабло Солари, перешедший в зимнее трансферное окно из «Ривер Плейт» в «Спартак», рассказал о том, как прошло его знакомство с новыми одноклубниками.

«Меня приняли прекрасно. У нас отличная команда, и я очень счастлив. За последние дни испытал много изменений в погоде, но надеюсь, что мне удастся хорошо адаптироваться. Очень хочется показать себя наилучшим образом. Приняли меня здорово, все очень позитивные и приятные ребята. Настроены на победы», — заявил Солари в беседе с клубным каналом «Спартака».

Московский «Спартак» объявил о переходе вингера Пабло Солари из аргентинского «Ривер Плейт» 11 февраля. Сумма сделки, по данным СМИ, составила € 10 млн. Сам футболист подписал с красно-белыми контракт до лета 2029 года.

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