Рафаэль Варан: надеюсь, что «Манчестер Юнайтед» добьётся успеха

Бывший центральный защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Рафаэль Варан рассказал о своём отношении к бывшему клубу.

«У меня так много уважения и любви к клубу, что я могу относиться к нему только позитивно. Даже когда я говорю вещи, которые звучат не очень хорошо, это делается из лучших побуждений. Это не для того, чтобы указывать пальцем на кого-то. Я только желаю клубу всего наилучшего и надеюсь, что они добьются успеха», — приводит слова Варана New York Times.

Рафаэль Варан был известен по выступлениям за мадридский «Реал», «Манчестер Юнайтед» и сборную Франции. В 2018 году в составе сборной Франции Варан стал чемпионом мира. С «Реалом» он четырежды выигрывал Лигу чемпионов. Последним клубом француза был итальянский «Комо».