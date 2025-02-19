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«Вряд ли мы успеем друг друга удивить». Николич — о предстоящей игре ЦСКА с «Зенитом»

«Вряд ли мы успеем друг друга удивить». Николич — о предстоящей игре ЦСКА с «Зенитом»
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Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич высказался о предстоящем матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге 1 марта. Начало игры — в 16:30 мск.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2025, суббота. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Начали ли тактическую подготовку к «Зениту»? Нет. Мы играли против них в ОАЭ, там были очень хорошие условия, было полезно для всех клубов. Я очень доволен. Мы знаем друг друга, играли сейчас, вряд ли мы успеем друг друга удивить. Надо подготовиться и попробовать свои силы, чтобы добиться результата», — приводит слова Николича «Матч ТВ».

4 февраля «Зенит» и ЦСКА встретились в матче Winline Зимнего Кубка РПЛ. «Зенит» одержал победу со счётом 2:2, 4:1 пен.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 31 очко за 18 встреч. «Зенит» находится на второй строчке, заработав 39 очков.

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