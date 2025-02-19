Новобранец «Спартака» Солари: Барко — мой друг со времён «Ривер Плейт», очень его ценю

Аргентинский новичок «Спартака» Пабло Солари рассказал об отношениях с полузащитником красно-белых Эсекьелем Барко.

«У нас отличные отношения с Барко, мы друзья ещё со времён «Ривер Плейт». Продолжали общаться на расстоянии, рад, что снова смогу с ним играть. Барко — мой друг, очень это ценю», — заявил Солари в интервью клубному каналу «Спартака».

Пабло Солари перешёл в московский «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» в феврале текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 10 млн. Соотечественник Солари Эсекьель Барко также перебрался в «Спартак» из «Ривер Плейт». За его трансфер красно-белые заплатили € 14 млн летом прошлого года.