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Новобранец «Спартака» Солари: Барко — мой друг со времён «Ривер Плейт», очень его ценю

Новобранец «Спартака» Солари: Барко — мой друг со времён «Ривер Плейт», очень его ценю
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Аргентинский новичок «Спартака» Пабло Солари рассказал об отношениях с полузащитником красно-белых Эсекьелем Барко.

«У нас отличные отношения с Барко, мы друзья ещё со времён «Ривер Плейт». Продолжали общаться на расстоянии, рад, что снова смогу с ним играть. Барко — мой друг, очень это ценю», — заявил Солари в интервью клубному каналу «Спартака».

Пабло Солари перешёл в московский «Спартак» из аргентинского «Ривер Плейт» в феврале текущего года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 10 млн. Соотечественник Солари Эсекьель Барко также перебрался в «Спартак» из «Ривер Плейт». За его трансфер красно-белые заплатили € 14 млн летом прошлого года.

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