«Я приехал в лучший клуб России». Хуан Касерес — о переходе в «Динамо» Москва

Новичок московского «Динамо» Хуан Касерес высказался о переходе в российский клуб. Футболист рассказал о своём стиле игры.
«Спасибо за тёплый приём. Я приехал в лучший клуб России. Надеюсь, у меня всё хорошо здесь сложится и мы будем бороться за трофеи.
Я играю на позиции правого защитника. Люблю как защищаться, так и атаковать. На поле я всегда агрессивен. Постараюсь показать свою лучшую игру.
Моя цель – вывести «Динамо» на самую вершину, выиграть много трофеев, так что будем над этим работать», — приводит слова Касереса официальный сайт «Динамо».
24-летний защитник сборной Парагвая перешёл в «Динамо» из аргентинского «Лануса».