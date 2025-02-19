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«Я приехал в лучший клуб России». Хуан Касерес — о переходе в «Динамо» Москва

«Я приехал в лучший клуб России». Хуан Касерес — о переходе в «Динамо» Москва
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Новичок московского «Динамо» Хуан Касерес высказался о переходе в российский клуб. Футболист рассказал о своём стиле игры.

«Спасибо за тёплый приём. Я приехал в лучший клуб России. Надеюсь, у меня всё хорошо здесь сложится и мы будем бороться за трофеи.

Я играю на позиции правого защитника. Люблю как защищаться, так и атаковать. На поле я всегда агрессивен. Постараюсь показать свою лучшую игру.

Моя цель – вывести «Динамо» на самую вершину, выиграть много трофеев, так что будем над этим работать», — приводит слова Касереса официальный сайт «Динамо».

24-летний защитник сборной Парагвая перешёл в «Динамо» из аргентинского «Лануса».

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